شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لن نعترف بالضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ناتالي برودهرست، أن بلادها لن تعترف أبداً بالضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا إضفاء الشرعية على المستوطنات المارقة في الضفة الغربية.

ودانت أمام مجلس الأمن و"بشدة الإعلان الأخير عن بناء مستوطنات جديدة وطرد الأسر الفلسطينية، بإذن من الحكومة الإسرائيلية".

وأوضحت أن بيئة "الإفلات التام من العقاب" في الضفة الغربية هي التي أدت إلى تصاعد العنف، مشددةً على العمل بجدية من أجل بناء دولة للفلسطينيين.

وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة إنه "لا يمكننا أن نقبل الانتهاكات التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وأرضهم، ودعت إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة جديدة، التي يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها.

وزارة الخارجية الفلسطينية

في نفس السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بالأمس أن بلادها قررت اتخاذ إجراءات وطنية بحق بعض المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين، وأنها أعربت عن رفض فرنسا لأعمال العنف التي يرتكبونها كونها تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وعدت في بيان لها، اليوم، أن هذا القرار هو خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية الإحلالية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها الدول كافة بوضع عناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا ومن يقف خلفهم ويدعمهم ويحميهم على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.