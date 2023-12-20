شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح جماعي للمدنيين.. الجيش السوداني يعلن الانسحاب من "ود مدني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش السوداني أمس الثلاثاء انسحاب قواته من مواقع في "ود مدني" بعد أن أدى دخول قوات الدعم السريع المنافسة المدينة إلى نزوح جماعي للمدنيين، الذين كان بعضهم نزح بالفعل خلال الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.

وحققت قوات الدعم السريع شبه العسكرية تقدمًا في الأسابيع القليلة الماضية، إذ عززت قبضتها على إقليم دارفور الشاسع، وسيطرت على أراضٍ جديدة تمتد شرقًا نحو العاصمة الخرطوم.

وتبعد ود مدني نحو 170 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، وهي مركز مساعدات وملجأ للنازحين داخليًا، كما أنها عاصمة ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية مهمة في بلد يواجه تفاقم الجوع.

فرار 300 ألف شخص

قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين، إن دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة أدى إلى فرار قرابة 300 ألف شخص من المنطقة.

وظهر في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، ما بدا أنه مبنى إداري كبير في ود مدني وهو يحترق، وقال أحد مقاتلي قوات الدعم السريع إنه بنك قصفه الجيش.

وأظهر مقطع آخر مقاتلي قوات الدعم السريع في مخزن مليء بالأسلحة والذخائر.

وقال أحد أهالي ود مدني يدعى أحمد عادل لرويترز عبر الهاتف، إن قوات الدعم السريع منتشرة في شوارع المدينة على متن شاحنات ودراجات نارية، وتطلق النار احتفالًا، فيما تقصف طائرات الجيش بعض الأحياء.

وأضاف "الناس في حالة خوف وذعر ويفرون بأعداد كبيرة".

سقوط ضحايا مدنيين

ويقول السكان إن الغارات الجوية للجيش تسببت في سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي أفادت بأن طائرات الجيش تقصف مناطق مأهولة بالسكان في شمال دارفور وجنوبه.

وقال الجيش في بيان، إنه يحقق في أسباب انسحاب قواته من ود مدني.

وقالت قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب أعمال نهب واعتقالات على نطاق واسع في الخرطوم ومدن أخرى، إنها ستوفر الحماية والخدمات الأساسية للمدنيين في ود مدني.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة أمس الثلاثاء، إن أكثر من 7 ملايين شخص فروا من منازلهم بسبب الحرب، بينهم أكثر من 1.5 مليون عبروا إلى دول مجاورة.