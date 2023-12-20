الخليج اليوم .. خاطفو لاعب "النصر" السعودي سابقا يزعمون أن السبب علاقة بزوجة أحدهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لم يدم خطف لاعب كرة القدم مع نادي Corinthians سابقا في البرازيل، كما مع ناد سعودي قبل عقدين، إلا يوما واحدا فقط، وبعده أطلق من خطفوه فجر الأحد سراحه بعد ظهر أمس الاثنين، بعد تلقيهم لفدية مقدارها 60 ألف ريال برازيلي، أي تقريبا 12 ألف دولار.

إلا أن الإفراج السريع عن مارسيلينيو كاريوكا، البالغ 52 حاليا، قد يكون لسبب غير دفع الفدية المعتبر مقدارها قليل جدا، فقبل ساعات من إطلاق سراحه، ظهر في فيديو وزعه خاطفوه على وسائل التواصل، وتعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه يعترف بما قل ودل أنه أقام علاقة بامرأة متزوجة. كما ظهرت المرأة في الفيديو نفسه واعترفت بما اعترف به أيضا، وقال إن المسؤول عن خطفه وإبقائه في الأسر هو زوجها.

وكان النجم الكروي السابق Marcelinho Carioca الموصوف بأنه أحد أساطير "كورنثيانز" البرازيلي، ولعب لعام واحد بدءا من صيف 2003 مع "النصر" السعودي، كما و4 مباريات مع منتخب البرازيل، تعرض للخطف حين انتهى فجر الأحد من حضور حفل موسيقي، وحين علمت الشرطة بأمره، بحثت عنه وعثرت على سيارته في مكان مهجور بالقسم الشرقي من مدينة سان باولو، ثم تمكنت من القبض على اثنين من المشتبه بهم كانا قرب السيارة.

وبعد أن أصبح حرا من الأسر، عقد مؤتمرا صحافيا مساء أمس الاثنين، شرح فيه الأسباب التي دفعته لأن يكون هدفا للخاطفين، ونفى ما صدر عنه في الفيديو، وقال إن الخاطفين أجبروه على الاعتراف بأن لديه علاقات مع المرأة المعروفة باسم تاييس، وقال: "كانت صديقتي منذ 3 سنوات. أعرف زوجها السابق "مارسيو" وطفليها، وهي امرأة نزيهة.. لقد قالوا الكثير من الأشياء.. لكني أؤكد بأن ليس لها أي علاقة بي" وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما ورد على لسانه في وسائل إعلام محلية، ذكرت بمواقعها فجر اليوم الثلاثاء أن الفدية تم دفعها على مرحلتين.

الإصابة عند طرف العين

روى أيضا، أن 3 رجال اقتربوا منه حين كان قرب الملعب الذي أقيم فيه الحفل الغنائي مساء السبت، فسيطروا عليه فجر الأحد وأخذوه في سيارته الخاصة إلى الأسر في ضاحية من سان باولو، وأن ما يبدو في الفيديو من إصابة عند طرف عينه اليسرى، كان نتيجة طلق ناري "ثم فقدت الوعي، وبعدها أجبروني على الكلام" بحسب ما قال اللاعب الذي كان معروفا للسعوديين باسم "كاريوكا" المعروض في الفيديو أدناه بعض أهدافه لصالح "النصر" قبل 20 عاما.

وسألوه في المؤتمر الصحافي عن العلاقة المزعومة مع Tais التي ظهرت بعده في الفيديو، فأكد أن ما قاله هو وهي أجبرهما الخاطفون على قوله "لأنهم ربما أرادوا المال فقط" مضيفا أن الخطف لم يكن مع سبق الإصرار، وأن الخاطفين قرروا إطلاق سراحه عندما لاحظوا اقتراب مروحية تابعة للشرطة تحلق فوق مكان احتجازه. كما روى أن الخاطفين الثلاثة طلبوا كلمة مرور هاتفه المحمول ليطلبوا الفدية من ذويه، وأن الشرطة عثرت عليه داخل منزل مهجور، وكان مغطى الرأس.

اختفاء لاعب النصر السابق في البرازيل.. والشرطة تبحث عنه

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اختفاء لاعب النصر السابق في البرازيل.. والشرطة تبحث عنه

أما الذين قاموا بعملية الخطف القصيرة العمر، فهم من عصابة تم اعتقال 3 رجال وامرأتين منها حتى الآن، وتواصل الشرطة مطاردة الباقين، ممن شاركوا في إجبار كاريوكا وتاييس التي كانت معه على استخدام تطبيق Pix للتحويل المالي عبر الهاتف المحمول للحصول على الفدية.