الخليج اليوم .. صنعاء.. مسلح يقتحم منزل مهندس ويقتله أمام عائلته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اقتحم مسلح منزل مهندس وأقدم على قتله بطريقة مروعة أمام عائلته في العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن مسلحا اقتحم شقة مهندس يدعى (شكري أحمد علي نعمان القدسي)، في شارع هائل بصنعاء، وقتله بدم بارد، ثم غادر الشقة.

وأضافت المصادر أن المسلح الذي اقتحم الشقة كان يبحث عن شخص آخر يدعى الأعرج، لكنه اقتحم شقة المهندس شكري، وأطلق عليه ثلاث طلقات أردته قتيلا أمام أطفاله.

وبحسب المصادر، فإن القاتل مسلح من عناصر جماعة الحوثي، وبعد ارتكابه الجريمة قام بتهديد نجل الضحية بالقتل إن هو أصدر صوتاً، في حين كان الجيران قد سمعوا إطلاق النار وتعالت الأصوات، ليفر القاتل إلى جهة مجهولة.

وقالت المصادر إن القاتل لا يزال فاراً حتى الآن، من دون أن تحرك السلطات الخاضعة للحوثيين ساكنا بخصوص القضية.

وتشهد صنعاء وباقي مناطق سيطرة جماعة الحوثي فوضى وأعمال قتل واغتيالات وارتفاع كبيرة في معدلات الجريمة.