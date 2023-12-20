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الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي يطلق على 2024 "عام الإبل"

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

سمّى مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، العام المقبل 2024، بعام "الإبل"، في إطار الاحتفاء بمكانتها وقيمتها الثقافية، وتعزيز حضورها المحلي والدولي.

 

وتناولت جلسة مجلس الوزراء في إطار القرارات ذاتها إنشاء هيئة خاصة باسم" الهيئة للألعاب والرياضات الإلكترونية، وفقاً لترتيباتها التنظيمية، فيما أعرب المجلس عن تقديره لجهود ولي العهد الأمير ، في قيادة ملف استضافة المملكة لمعرض "إكسبو 2030"، وفوزها بالاستضافة.

 

وحسب الجلسة، فإن استضافة الرياض للحدث العالمي، ينسجم مع دور السعودية الريادي والمحوري ومكانتها الدولية، فيما يعد امتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية، مجدداً الشكر للدول المصوتة والترحيب بشعوب العالم لاكتشاف ما تعيشه السعودية، وبخاصة التنمية التي تعيشها عاصمتها الرياض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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