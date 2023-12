شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية بمجلس الأمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الأمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لأداء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت اليمين الدستورية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد جاءت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة، إعمالًا لأحكام المادة 60 من الدستور، واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

جلسة خاصة لمجلس الأمة

وتنص المادة 60 من الدستور على أن يؤدي الأمير اليمين في جلسة خاصة لمجلس الأمة قبل ممارسة صلاحياته.

فيما تقضي الفقرة الثانية من المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه "للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو 10 من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة".

الحاكم الـ17 لدولة الكويت

وكان مجلس الوزراء نادى في اجتماع استثنائي يوم السبت الماضي، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويًعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت، وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الديوان الأميري قد نعى يوم السبت الماضي ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.