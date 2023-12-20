الخليج اليوم .. السعودية تدشن منصة موحدة للتأشيرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، منصة موحدة للتأشيرات تحت اسم "تأشيرة السعودية"، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري، خلال ملتقى الحكومة الرقمية، إن هذه المنصة مربوطة بأكثر من 30 هيئة ووزارة والقطاع الخاص، لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات، من بينها تأشيرة الحج، أو الزيارة بغرض العمرة، أو السياحة أو العمل.

وأضاف المنصوري، أن هذه المنصة ستساهم في تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وشركات قطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية، وتؤدي لأتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر.

وأشار إلى أنها تعد محرك بحث ذكيا لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، ومرجعا موحدا للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، كما أنها تضم ملفا شخصيا محدثا للزائر يسهل التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا.