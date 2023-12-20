لافروف يصل المغرب للمشاركة باجتماع منتدى التعاون الروسي العربي

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المقرر أن يكون هذا هو الاجتماع الأول بصيغة وزارية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عقد الاجتماع السابق في موسكو في أبريل من عام 2019 وبعد ذلك تم تعديل خطط الجلسات القادمة بسبب تفشي جائحة كورونا.

© Gulf 365 منتدى التعاون الروسي العربي في المغرب منتدى التعاون الروسي العربي في المغرب © Gulf 365

وتأسس منتدى التعاون الروسي العربي بين روسيا وجامعة الدول العربية في عام 2009. ووفقا للمذكرة الموقعة في القاهرة، تتمثل الأهداف والغايات الرئيسية للمنتدى في دعم الجهود الرامية إلى إقامة وتعزيز السلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي. تنفيذ المشاريع المشتركة.

وانعقدت الجلسة الأولى للمنتدى على المستوى الوزاري في موسكو في 20 فبراير 2013.