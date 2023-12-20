شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت اليمين الدستورية، في جلسة أمام مجلس الأمة الكويتي في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد جاءت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة، إعمالًا لأحكام المادة 60 من الدستور، واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

جلسة خاصة لمجلس الأمة

وتنص المادة 60 من الدستور على أن يؤدي الأمير اليمين في جلسة خاصة لمجلس الأمة قبل ممارسة صلاحياته.

فيما تقضي الفقرة الثانية من المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه "للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو 10 من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة".