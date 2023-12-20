شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدي: المحتل يستغل صمت المجتمع الدولي للاستمرار في عدوانه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه موقف واضح وصريح يطالب فيه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصف ذلك بالفشل في تنفيذ القانون الدولي، توظفه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- غطاءً للاستمرار في قتل الفلسطينيين وتدمير غزة، واستمرار إجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي أمس الثلاثاء، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس، وعددا من نواب البرلمان الأوروبي، الذين يزورون عمان حاليا.

المحتل يتحدى المجتمع الدولي

وقال الوزير الأردني إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مسؤولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بحزم وفاعلية، لافتًا إلى الضرر الكبير الذي يلحقه العدوان بمصالح الكثير من الدول الغربية وسمعتها في المنطقة.

وأكد رفض بلاده لأي مقاربة للتعامل مع غزة بعد وقف الحرب بشكل منفرد، وحذر من تبعات المقاربات الأمنية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقول إنها تريد تطبيقها في غزة.

وأشار إلى أن المحتل يتحدى المجتمع الدولي في استمراره في تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية.