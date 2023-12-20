إسماعيل هنية يصل إلى مصر لبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – الخليج 365. وقالت حركة حماس، في بيان، "وصل، صباح اليوم الأربعاء، الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة".

وأوضح البيان أن "الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".

يذكر أن الوساطة المصرية القطرية أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على هدنة مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/كانون الأول، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وكانت حركة حماس قد حذرت في وقت سابق، أنها لن تذهب إلى أي مفاوضات جديدة بشأن تبادل محتمل للأسرى مع إسرائيل، دون التزام إسرائيلي بوقف دائم لإطلاق النار.

وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، خلال لقائه مع عدد من السفراء الأجانب، بأن "تل أبيب مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى تفضي إلى إطلاق سراح المختطفين".

أمس, 15:07 GMT

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.