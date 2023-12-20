مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى أمير البلاد الجديد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، في بيان، أن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت الوكالة أن "رئيس الوزراء رفع إلى أمير البلاد الجديد كتاب استقالة الحكومة".

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، أمام مجلس الأمة.

وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.