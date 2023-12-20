"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية: سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال النخالة، في بيان له، إن "الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة، التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية، سبل وقف العدوان وصفقة تبادل".
وأضاف:"سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن "تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس".
ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على هدنة مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/كانون الأول، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
أمس, 22:03 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.