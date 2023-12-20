لافروف يزور تونس لمدة يومين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية التونسية في بيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين.

وأضافت أن المباحثات التي ستنعقد بمناسبة هذه الزيارة ستتيح الفرصة لمزيد من تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الإقليمية والدولية ولا سيما الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيتم التطرق أيضا إلى إمكانية الدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين.

29 يوليو, 08:11 GMT

وتتميز العلاقات بين البلدين بعراقتها وتعززت من خلال إنشاء آلية المشاورات السياسية وتبادل الزيارات الوزارية والبرلمانية المتبادلة وتنويع مجالات التعاون على غرار التجارة، السياحة، الثقافة، الرياضة والنقل.

وتسعى تونس في إطار تنويع الأسواق السياحية إلى جذب السياح الروس حيث بلغ عدد الوافدين حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 حسب الإحصائيات الرسمية 21506 سائحا.

وتستقبل روسيا حوالي 2000 طالب تونسي، وقد خصصت 60 منحة جامعية للطلبة التونسيين في السنة الدراسية 2024- 2025.

كما يتطلع البلدان إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتفعيله في مجالات الزراعة والتربية والنقل والإعلام والتعاون اللامركزي من خلال إبرام توأمات بين عدد من المدن التونسية ونظيرتها الروسية وكذلك استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة المتكافئة وتبادل المنافع والتي تتيحها الإمكانات الواعدة للبلدين.