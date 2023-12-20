الخليج اليوم .. القيادة السعودية تهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال الملك سلمان: "نهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الغالي الأخ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت الشقيقة، وسائلين الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى دولة الكويت الشقيقة نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات شعبها في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع سموكم لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين". كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال ولي العهد: "أهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - وتغمده بواسع مغفرته - مؤكداً ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر راسخة ومصير واحد مشترك، وسائلاً الله أن يجعل التوفيق حليفكم، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة. وإنني على ثقة أن الجهود التي ستبذلونها ستؤتي ثمارها بالنفع والخير لدولة الكويت وشعبها الشقيق".