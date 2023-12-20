لافروف: علاقاتنا مع الدول العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الروسي (الدورة السادسة) المنعقد بمدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء.

وحسب مراسل "الخليج 365"، أضاف لافروف أن واشنطن تهدف لإضعاف الدول التي تراها منافسة لها.

وذكّر لافروف بما تفعله (واشنطن) في أوكرانيا، لافتا إلى أنها تمد كييف بأسلحة مميتة، وتستخدمها لخدمة المصالح الأمريكية.

وتابع: "السؤال الأن يتعلق بمدى القدرة على تشكيل النظام العالمي القائم على الشراكة والمصالح، أم ستستمر واشنطن بفرض أجندتها وهيمنتها".

© Gulf 365وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 1/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي © Gulf 365وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 2/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي © Gulf 365وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 3/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي © Gulf 365وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 4/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي © Gulf 365وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 5/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي © Gulf 365وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة 6/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة 1/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 2/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 3/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 4/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 5/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي 6/6 © Gulf 365 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة

وأوضح أن "العالم يعيش حالة من العاصفة، ومن المهم أن نعود إلى المبادىء والمواثيق الدولية التي تؤكد الحق السيادي لكل الدول".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو ستواصل دعم الاستقرار وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.

كما شدد لافروف على أن العلاقات الروسية العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن روسيا لديها العديد من المجالات لتطويرها مع الدول العربية.

وتحتضن مدينة مراكش، الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، على مستوى وزراء الخارجية.

وتعقد هذه الدورة تحت شعار "الرهان على تعزيز مكانة روسيا في المنطقة العربية وأفريقيا"، علما بأن المغرب، يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.