شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: حفظ الأمن على الأراضى العراقية مسئولية حكومة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى أهمية العمل على تعزيز استقرار المنطقة، مشددا على مسئولية الحكومة العراقية فى حفظ الأمن على الأراضى العراقية، وجديتها فى فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشارلا التحالف الدولى العاملين فى العراق،

ورفض رئيس الوزراء العراقي- خلال مباحثاته مع نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها اليوم الأربعاء، اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.

واستعرض السوداني ، خلال اللقاء وفقا للوكالة الوطنية العراقية(نينا)، تطورات حرب إسرائيل على غزة، والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.. مؤكداً أنّ المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة.

ومن جانبها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدّة، وأوضحت أنّ الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

و في سياق آخر،ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين الذي يعمل بصفة عنصر استخبارات في تنظيم(داعش) الارهابي في الأنبار غربي العراق.

وذكرت المديرية في بيان لها،نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في قضاء القائم التابع الى محافظة الأنبار، والذي اشترك بمعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابية كعنصر استخبارات، ويقوم بعمل جمع المعلومات عن القوات الأمنية من بينها مراكز تواجدها في المحافظة وإرسال المعلومات الى عصابات داعش.