لافروف: الولايات المتحدة تحيك مشاريع "سرية" ضد إقامة الدولة الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اختتام منتدى التعاون الروسي - العربي : "لسوء الحظ، نسمع اليوم الكثير من الشائعات، وتقارير من مصادر مجهولة مفادها أن زملاءنا الغربيين بقيادة الولايات المتحدة، يحيكون مرة أخرى نوعا من المشاريع الخاصة، والهدف هو تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى، لمنع توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية وتأجيل كل ذلك إلى وقت لاحق".

وأضاف: "الاستنتاج الرئيسي من الوضع الحالي على الساحة العالمية، والذي نتقاسمه مع أصدقائنا من جامعة الدول العربية، هو أن هذه دعوة لأزمة أخرى، وصراع آخر".

وأردف، قائلا: "أكدنا مجددًا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل بسرعة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان غزة، الذين يعانون من العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار والأعمال الحربية المستمرة"، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أولوا اهتمامًا كبيرًا بهذه المسألة.

وفي هذا السياق كان قد أكد وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى مراكش، حيث يشارك اليوم الأربعاء في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.