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خبير: مصر طلبت تدخل روسيا لحل أزمة سد النهضة

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دبي - محمود عبدالرازق - وتابع في حديث لراديو "الخليج 365": "مصر طلبت ذلك لكن إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية".

وأضاف: "يمكن لروسيا أن تقوم بدور كبير في الوساطة لإنهاء هذه الأزمة، لكن إثيوبيا تتشدد في هذا الأمر رغم أنها دولة ذات وفرة مائية كبيرة بينما مصر دولة فقر مائي وأغلب أراضيها صحراء".

علم إثيوبيا أمام سد النهضة - الخليج 365 عربي, 1920, 20.12.2023

واستطرد: "الأن ليس أمام الدول الثلاث إلا رفع الأمر الى رؤساء الدول الثلاث ثم إذا لم يتفقوا يتم اللجوء إلى وسيط دولي وهو ما ترفضه إثيوبيا".

وأشار نادر نور الدين إلى أنه لا مجال للتلويح بالقوة لأن المخزون المائي الإثيوبي أصبح ضخما للغاية ويصل إلى 43 مليار متر مكعب، ويمكن أن يغرق مساحات شاسعة من السودان إذا حدث أي عمل عسكري".

وقال نور الدين: "هناك أمور أخرى بأن لا يكون ضربا كاملا للسد بل ضربا جزئيا يتسرب منه 10 مليار متر مكعب فقط، يمكن أن تستوعبهم مصر والسودان وبحيرة السد العالي".

سد النهضة الإثيوبي، 20 فبراير/ شباط 2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 19.12.2023

أمس, 16:08 GMT

وتابع: "هناك فجوة فكرية كبيرة بين الدولتين، فمصر تصر على توقيع اتفاق ملزم ويكون له مرجعية قانونية بحيث إذا حدث خلاف يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن إثيوبيا ترفض هذا المبدأ تماما فيما يخص الملء والتشغيل وتتمسك باتفاقية المبادىء وتقول إن مصر والسودان اعترفوا بالسد وبالتالي عملية الملء والتشغيل جزء من الاعتراف بالسد".

وكان على مصر أن تتخلى عن الاتفاق الملزم وخاصة بعد الملء الرابع فلم يتبق سوى 32 مليار متر مكعب من المياه ليكتمل الملء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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