شكري ولافروف يعربان عن التطلع لزيادة أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن "(وزير الخارجية المصري)، سامح شكري، ناقش مع (وزير الخارجية الروسي) لافروف، أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا والمشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأشاد شكري "بمستوى التعاون والتنسيق المميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية".

وفي السياق نفسه، أكد لافروف أن هناك "تناميا ملحوظا ومطردا في حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر"، معربا عن تطلعه "لتعزيز التعاون بين الجانبين في كل القطاعات".

ويرأس هذه الدورة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ويحضرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والوفود الوزارية للدول العربية المشاركة.

وتبحث هذه النسخة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي.

وازدادت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.