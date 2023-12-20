لافروف خلال لقاء ثنائي مع بوريطة: اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع لافروف مع بوريطة، على هامش المنتدى العربي - الروسي (الدورة السادسة) المنعقد في مدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء، بحسب مراسل "الخليج 365".
وقال لافروف: "نؤيد الدور المركزي للأمم المتحدة، وتطرقنا لجميع الملفات".
وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، قال لافروف: "ندعم جهود المبعوث الأممي للصحراء، وندعم بسط الاستقرار في الصحراء الغربية".
وتابع: "زيارتنا إلى المغرب كانت ناجحة جدا، ووصلنا للنتائج الملموسة على المستوى الثنائي والعربي".
وتأسس منتدى التعاون الروسي - العربي بين روسيا وجامعة الدول العربية، في عام 2009.
ووفقا للمذكرة الموقعة في القاهرة، تتمثل الأهداف والغايات الرئيسية للمنتدى في دعم الجهود الرامية إلى إقامة وتعزيز السلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ المشاريع المشتركة.