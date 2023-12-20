في فشل مخابراتي جديد لإسرائيل.. إعلام إسرائيلي: محمد الضيف في حالة أفضل بكثير من ما كنا نعتقد

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "محمد الضيف، سليم ولم يفقد أي من أطرافه، سواء في يديه أو قدميه، كما كان يشاع من قبل من أنه مُقعد ولا يستطيع التحرك".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الضيف على قيد الحياة وفي حالة أفضل بكثير من ما كانت إسرائيل تعتقد"، مشيرة إلى حالة الفشل الاستخباري التي وقعت فيها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، من عدم معرفة حقيقة وضع، محمد الضيف.
أمس, 16:13 GMT
وأشارت إلى أن "المواد الاستخبارية الجديدة تخالف ما كان سائدا من قبل أو في تقديرات سابقة بأن الضيف، مقعد وفقد بعضا من أطرافه"، موضحة أن "قائد كتائب القسام قادر على المشي بمفرده".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، معارضته لأي هدنة إنسانية بين بلاده وحركة "حماس" في قطاع غزة، ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن بن غفير، معارضته للهدنة الإنسانية المقترحة مع حركة حماس، مضيفا أن "هذا التوقيت ليس وقتا للهدنة ووقف إطلاق النار، وإنما لاتخاذ القرارات فقط"، على حد زعمه.
وأضاف النحالة، بالقول: "سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن "تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس".
ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
أمس, 22:03 GMT