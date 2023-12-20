رئيس "العدل والمساواة الجديدة" لـ"الخليج 365": أحداث ود مدني نقطة تحول كبيرة في مجريات المعارك بالسودان

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أمس, 09:59 GMT
وأضاف أرباب أن "الأحداث المصاحبة بالدعاية الإعلامية وبروباغاندا الحرب التي تستخدمها غرف الدعم السريع بغرض التشويش على وقوف وإسناد الشعب السوداني للقوات المسلحة ودعمها، تحاول بكل السبل التشكيك في طريقة إدارة القوات المسلحة لمعاركها الوطنية ضد قوات الدعم السريع، مما اضطر قائد الفرقة الأولى ومساعد القائد العام للقوات المسلحة من مخاطبة الشعب السوداني وشرح ما حدث في ود مدني".
وأكد رئيس "العدل والمساواة"، أن "مجريات الحرب والمعارك القادمة بعد أحداث ود مدني، لن تكون في طبيعتها كما كانت من قبل، وستكون أحداث مدينة ود مدني نقطة تحول كبيرة في مجريات المعارك القادمة".
8 ديسمبر, 18:38 GMT
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، يوم أمس الثلاثاء، السيطرة على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة في وسط البلاد، داعية المواطنين الذين نزحوا من الولاية إلى العودة.
وأضافت أن "حملات الغرف المأجورة روعت المدنيين الأبرياء وحرضتهم على قواتنا مما دفع المواطنين إلى النزوح، فيما تم إكراه أعداد كبيرة من المدنيين في مراكز الإيواء بالقرب من معسكرات الاستنفار على البقاء لاستخدامهم دروعًا بشرية من قبل الفلول".
وأكد البيان ضرورة "صدور قرار بتشكيل قوة لمحاربة الظواهر السالبة"، مشيرا إلى أن "هناك توجيهات مشددة لجميع القوات بالتعامل مع كل من يهدد حياة الناس بالحسم اللازم والمحاسبة الفورية".
وختم البيان، بالقول إن "هناك حاجة ملحة لإعادة بناء الجيش السودانيـ على أسس جديدة تباعد بينه وبين السياسة ليكون جيشًا لكل السودانيين لا لحزب أو جهة".
13 ديسمبر, 16:09 GMT
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.