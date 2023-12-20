خبير عسكري يمني يكشف لـ"الخليج 365" جاهزية واستعداد "أنصار الله" للمشاركة المباشرة في حرب غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال راشد، في اتصال مع "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن "القائد عبد الملك الحوثي، أعلن منذ منتصف الشهر الماضي، حالة التعبئة والجاهزية للتحرك إلى فلسطين المحتلة، واليوم جدد تلك الدعوة بعد أن تمادى العدوان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها على الأطفال والنساء، بعد فشله الذريع في الوقوف بوجه المقاومة في قطاع غزة المحاصر، منذ سنوات".

وتابع راشد أن "الحوثي طلب من دول جوار فلسطين، أن تفتح الحدود أمام مئات الآلاف من المقاتلين اليمنيين للوقوف بجوار أشقائهم في قطاع غزة، وأنه على الأشقاء في دول جوار فلسطين أن يجربونا، وكرر السيد عبد الملك الحوثي، اليوم بأن صنعاء طلبت من الدول المحيطة السماح للمقاتلين اليمنيين بالدخول إلى فلسطين، والالتحام المباشر ضد الكيان الصهيوني، لكن تلك الدعوة من القيادة ومن الشعب اليمني لم يلتفت لها أحد".

وأضاف الخبير العسكري أن "الدعوة اليمنية للمشاركة المباشرة في حرب غزة، ليست من باب تسجيل المواقف، هذا الأمر ليس بغريب على الشعب اليمني والشعوب العربية بشكل عام".

وأشار راشد إلى أن "عدم تلبية الدعوة من قبل دول جوار فلسطين، قد يعود إلى انشغالات تلك الدول، وقد رأينا في الستينيات والثمانينيات وحتى في العقود الأخيرة مشاركة اليمنيين في كل معارك الأمة".

في سيلق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إنه "تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار".

10 ديسمبر, 07:42 GMT

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".

كما كشف عن أن "التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان". وقال إنها تشمل إلى جانب أمريكا، بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، مضيفًا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الاثنين الماضي، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية، مستمرة.

وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

10 ديسمبر, 03:20 GMT

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.