شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهما والد الطفلتين.. الشرطة المصرية تلقي القبض على خاطفي فيديو المصعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله اختطاف طفلتين من أحد المصاعد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية من خلالها حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الواقعة كانت بتاريخ 13 ديسمبر 2023.

وتقدمت والدة الطفلتين ببلاغ لقسم الشرطة يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022، وحصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك.

تحريات الشرطة

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالإستعانة بشخصين لإرتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو والد الطفلتين – والثانى سائق السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبالتحقيق أقرا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.