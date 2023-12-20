شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: هناك هزيمة واضحة للحكومة الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية، أن الظروف الإنسانية الكارثية التى يمر بها قطاع غزة تدفع نحو وقف اطلاق النار والعالم كله صوت من خلال 153 دولة بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر في صدارة المشهد للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف أحمد عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الموقف البريطانى والأمريكى تغير كثيرا ويحاولون إصلاح ما تم من انحياز كامل لإسرائيل، خاصة وأن هناك حالة غضب من أمريكا وبريطانيا وتوجيه اللوم للحكومات لوجودهم فى موقف لا إنسانى من قتل الأبرياء.

وتابع: فى هزيمة واضحة للحكومة الإسرائيلية من خلال عدم الوصول لأى وعود لم يتم تحقيقها، وفي أزمة في الشارع الإسرائيلي ومطالبات بالإفراج عن الأسرى الاسرائيليين، وأيضا مجلس الحرب في ازمة أمام الاهالي لانه يجتمع مرارا ويعطي وعود وعمليات ثم يفشل مرارا ولا حل إلا الانسحاب من القطاع والتراجع الى حدود غزة.