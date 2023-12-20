شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانتظام لمختلف المرافق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، أن الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتوائم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالى والنقدى.

وقال ميقاتى - فى تصريحات له اليوم - إن طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين فى القطاع العام لا تراجع عنه، مؤكدًا التزام الحكومة بسريان مفعول تلك الحوافز بأثر رجعى اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر الجارى.

وأضاف أن الحكومة بصدد استكمال البحث فى طلب المتقاعدين ولإجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التى تطالهم.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانتظام إلى مختلف المرافق العامة، بالإضافة إلى تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وذلك بهدف جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف.