شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و351 مهاجرًا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى، ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و351 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان، اليوم/الأربعاء/ - أنه خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، وفى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية مختلفة.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 113 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من 163 ألف قرص مخدر.

وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 351 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.