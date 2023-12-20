شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى: انتخاب رئيس جديد للجمهورية أولوية برى عقب الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مع نائب رئيس المجلس النيابى إلياس بو صعب، الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشئونا تشريعية، وذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة.

وقال بوصعب، عقب اللقاء، إن الأولوية عند رئيس مجلس النواب اللبنانى بعد الأعياد هى انتخاب رئيس للجمهورية وصولا لإنهاء الفراغ الرئاسي.



وشدد على ضرورة الاستقرار فى الجنوب وضبط الوضع قبل الأعياد قدر الإمكان كى يستطيع اللبنانيون المعايدة بسلام .