خبراء لـ"الخليج 365": القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" لا يزال ضمن قواعد الاشتباك

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دبي - محمود عبدالرازق - وشيع "حزب الله" 5 من مقاتليه، اليوم الأربعاء، كانوا قد سقطوا في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، واستهدف الجيش الإسرائيلي منزلا بالقرب من تشييع أحد قتلى الحزب في بلدة بليدا، كما شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت أطراف كفرشوبا وكفر حمام وحلتا في منطقة العرقوب.
أمس, 22:52 GMT
وقف الحرب في غزة
اعتبر داوود رمال، المحلل السياسي اللبناني، أن "تحذيرات قائد قوات اليونيفيل في لبنان، بشأن انزلاق الوضع في الجنوب، ليست الأولى، حيث تتوالى منذ بداية الحرب على غزة، بيد أن استمرار القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، ضمن قواعد الاشتباك".
وأوضح أنه "من الصعب التنبؤ بالسيناريوهات المقبلة للتصعيد"، لكنه أكد بأن "إعلان وقف إطلاق النار في غزة، سيصاحبه وقف الاشتباك على الجبهة اللبنانية، ومن ثم العودة لذات الترتيبات المتصلة بالقرار 1701، لا سيما وأن كل المساعي الخفية لأحداث تعديلات على هذا القرار باءت بالفشل".
18 ديسمبر, 20:13 GMT
ويرى المحلل اللبناني أن "الاطمئنان لفكرة عدم اقتراب نتنياهو من ارتكاب حماقة بقصف لبنان والذهاب لفتح جبهة هناك، ليس في محله، حيث قد يستغل الهدوء في غزة لجر أمريكا وحلفاء الغرب لحرب على الجبهة اللبنانية، تحت عنوان مواجهة الذراع الإيراني في المنطقة".
قواعد الاشتباك
بدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن "الوضع في الجنوب لا يزال ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها، على الرغم من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، والخروقات الصهيونية وقصف وتدمير أحياء سكنية خارج هذه القواعد، لكن المقاومة لم تتخذ من ذلك حجة لتوسيع الحرب مع إسرائيل".
15 ديسمبر, 07:16 GMT
ويرى أن "انسحاب العدو من غزة في ظل هذه الظروف صعب جدًا، وهو لا يحتمل أن يفتح جبهة جديدة تربك له الجبهة الداخلية، وتستنزف من قدراته العسكرية التي باتت في مرحلة خطيرة".
وأكد أنه "رغم التحذيرات الدولية والأمريكية ومن قبل قوات اليونيفيل، لا يزال التصعيد في لبنان ضمن قواعد الاشتباك، وهناك حذر من الطرفين ونية للابتعاد عن الذهاب لحرب شاملة، إذا بدأت بالفعل في جنوب البلاد قد تشعل المنطقة برمتها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بنهايتها".
16 ديسمبر, 20:09 GMT
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان، توترًا مستمرًا، فضلًا عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.