شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف عشر سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وسوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة النقل السورية عودة حركة الطيران بين سوريا والجزائر بعد توقف لأكثر من عشر سنوات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "استئناف الرحلات الجوية من الجزائر والرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية تصل غدًا الخميس إلى مطار اللاذقية الدولي".

زيادة الرحلات

ثمنت وزارة النقل السورية هذه الخطوة، متطلعة لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لتخديم هذه الرحلات وتوفير كل ما يسهم فى استمرارية التشغيل بل والسعى لزيادته مستقبلا.

وتوقفت الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا بعد التصعيد العسكري في محيط العاصمة السورية، وصعوبة هبوط الطائرات في مطار دمشق الدولي وتوقف مطار حلب الدولي رغم استمرار للعلاقات الدبلوماسية بين سوريا والجزائر.

وبسبب الحرب توقفت أغلب شركات الطيران عن التوجه إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة منتصف مارس 2011، مع استهداف الاحتلال الإسرائيلي المطارات السورية، إذ أخرج بشكل متكرر مطاري دمشق وحلب عن الخدمة، وتحولت جميع الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطار اللاذقية الدولي.