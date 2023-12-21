شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 10 إرهابيين فى عملية عسكرية بولاية جوبالاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصومال ، اليوم /الأربعاء/ ، مقتل 10 عناصر من المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى ولاية جوبالاند.

وأوضحت وزارة الإعلام والساحة والثقافة الصومالية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن عملية مشتركة للجيش الصومالى والقوات الجوية الأمريكية جرت فى ولاية جوبالاند الإقليمية حيث تمت تصفية مجموعة من المليشيات الإرهابية الذين كانوا يتجمعون على الحدود بين محافظتى جوبا السفلى وجوبا الوسطى.



يذكر أن القوات المسلحة الصومالية نجحت خلال الأشهر الماضية فى استعادة عدة مناطق فى وسط وجنوب البلاد من المليشيات الإرهابية، وتواصل زحفها نحو معاقل الإرهابيين بهدف القضاء على فلول العناصر الإرهابية المتبقية فى بعض المناطق الريفية.