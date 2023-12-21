ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 20 ألف قتيل

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وأكد المكتب في بيان له أن "75 يوما مرّت على حرب الإبادة الجماعية، وقد ارتكب خلالها جيش الاحتلال 1700 مجزرة، راح ضحيتها 26700 شهيدا ومفقودا، بينهم 20000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8000 شهيد من الأطفال، و6200 شهيدة من النساء، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيدا من الدفاع المدني، و97 شهيدا من الصحفيين".
وأوضح البيان أنه ما يزال هناك 6700 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا، و70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، فيما أصيب 52600 فلسطينيا.
وحمَّل البيان "المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال".
وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، مؤكدة أنها تمكنت من قتل 25 جنديا إسرائيليا، خلال الـ72 الساعة الماضية.
وأضاف البيان أنه "تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلًا وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود".
وأشار البيان إلى قصف مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية الإسرائيلية، بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى "في كافة محاور القتال في قطاع غزة".