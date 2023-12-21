شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى ينهى مهام رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، مهام رئيس المجلس الجزائرى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، محمد بوشناق خلادى، وعين ربيعة خرفى خلفًا له.

يذكر أن المجلس المجلس الجزائرى الاقتصادى،الاجتماعى والبيئى، يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح فى جميع المجالات التى تمس حياة المواطن الجزائرى.



وتتمثل مهام المجلس فى إشراك المجتمع المدنى فى التشاور الوطنى حول السياسات الحكومية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية فى المجال الاقتصادى والاجتماعي، ومجال التعليم والتدريب والتعليم العالى، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.