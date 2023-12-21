شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا في قصف وحشي إسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون أمس الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 32 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وأن 4 فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن 10 فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.

كما استشهد طفل (16عامًا) متأثرا بجروحه الحرجة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرقبة أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه في قرية حوسان غرب بيت لحم.

سياسة العنف والفوضى

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى، بديلًا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع.

وأكدت في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بات واضحًا لمن تريد أن تفهم من الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشروعاتها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم بدولة الاحتلال.