اخبار الخليج

السعودية تؤكد أهمية العمل على تطوير العلاقات العربية الروسية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تؤكد أهمية العمل على تطوير العلاقات العربية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السعودية عمق العلاقات العربية الروسية وأهمية العمل على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم، الأربعاء، في منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة، وذلك بمدينة مراكش المغربية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وتطرق الخريجي إلى القضايا العربية وأهمية العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا