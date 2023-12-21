شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المستجدات الّتي يشهدها قطاع غزة والمساعي المبذولة لوقف التصعيد، والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة.

وتم - خلال الاتصال - التأكيد على الموقف الثابث المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز