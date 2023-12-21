شكرا لقرائتكم خبر عن "النتائج مطمئنة".. الرئيس الفلسطينى يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس غادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية روتينية مساء الأربعاء في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وقالت الوكالة إن النتائج كانت مطمئنة.

وفي أحدث مواقفه من الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، دعا الرئيس عباس، الجمعة، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في رام الله الإدارة الأمريكية إلى التدخل لوقف الحرب على غزة، وفتح جميع المعابر.

وشدّد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".

وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات.