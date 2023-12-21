دبلوماسي فلسطيني: حماس لن تختفي إذا هزمت بل ستبقى إحدى القوى السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - فيينا – الخليج 365 . وقال عبد الشافي لوكالة "الخليج 365": "حماس ستبقى ولن تختفي. من الممكن أنها لن تكون موجودة كتنظيم عسكري، هذا ممكن، لكن حماس ستستمر في الوجود كتنظيم سياسي، كقوة سياسية".

6 ديسمبر, 17:00 GMT

وأضاف "من الصعب التنبؤ لسبب بسيط - نحن لا نعرف كيف هو أداء حماس عسكريا. هل ضعفت حماس؟ هل ما زالت حماس قادرة على المقاومة عسكريا؟ ولكن هناك شيء واحد مؤكد: حماس ليست مجرد تنظيم بل إنها فكرة، أيديولوجيا لها أنصارها... ".

وكان سفير فلسطين في فيينا صرح لـ "الخليج 365"، اليوم الخميس، أن "السلطات الفلسطينية ترغب بإجراء انتخابات جديدة في إطار القرار السياسي والدولة المستقلة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.