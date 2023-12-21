شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يؤكد عمق العلاقات العربية الروسية وأهمية تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، عمق العلاقات العربية الروسية وأهمية العمل على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

جاء ذلك خلال مشاركته، نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة أمس الأربعاء، في مدينة مراكش المغربية.

وتطرق الخريجي في كلمته إلى القضايا العربية وأهمية العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها.

الأوضاع في غزة

وناقش المجتمعون تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار هناك بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين العزل، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية، ووقف التهجير القسري لسكان القطاع.

كما جرى مناقشة عدد من القضايا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضوا نتائج الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، وأكدوا أهمية الحوار والتعاون وتظافر الجهود للقضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز أمنها وأهمية وقف القتال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

حضر الاجتماع، القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الرباط معيض السلمي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي، ومدير إدارة جامعة الدول العربية خالد الشمري.