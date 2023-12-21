شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام أعماله.. "التعاون العربي الروسي" يدين العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم منتدى التعاون العربي الروسي أعمال نسخته السادسة على المستوى الوزاري بمدينة مراكش اليوم، بإصدار إعلان مشترك يدين بشدة الحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة بشدة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تستهدف المدنيين وتدمير البنى التحتية.

وشدد الإعلان على أن السلام والاستقرار الإقليميين لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب الآجال.

وأشاد بدور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في دعم وصمود المقدسيين من خلال مشاريع ملموسة تنفذها وكالة بيت مال القدس.

وحدة الدول العربية وسيادتها

وأكد الإعلان المشترك ضرورة الالتزام بوحدة الدول العربية وسيادتها وضمان سلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وإيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وضمان أمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر وإدانة الأعمال التي تستهدفها، وكذا إدانة الإرهاب بكل اشكاله.

فضلًا عن تعزيز التعاون العربي الروسي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لمنافسات كأس العالم 2034.