الخليج اليوم .. الكويت.. أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صدر أمر أميري، اليوم الأربعاء، بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وجاء في نص الأمر الأميري: "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 13 يونيو 2023 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وتعديلاته، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر في قصر السيف في 7 جمادى الآخر 1445 هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م".

ونشر حساب "المجلس" عبر منصة x مقطع فيديو يظهر فيه رئيس مجلس الوزراء وهو يقدم كتاب استقالة الحكومة للأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وفي وقت سابق اليوم، أدى الشيخ مشعل الأحمد، القسم أمام مجلس الأمة الكويتي، أميرا للبلاد، خلفا لشقيقه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي يوم السبت الماضي.