الخليج اليوم .. هنية في القاهرة للبحث بشأن هدنة بقطاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر إسماعيل هنية إلى القاهرة الأربعاء لإجراء مفاوضات بشأن الهدنة في غزة بين الحركة وإسرائيل وتبادل رهائن وأسرى، وفق وكالة "أ ف ب".

وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل إلى العاصمة المصرية "لإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".

وسيلتقي هنية الذي يرافقه وفد من حماس، على وجه الخصوص برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وقبل مغادرته الدوحة، التقى هنية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحسب الإعلام الإيراني.

من جانبه، ذكر مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لـ"فرانس برس" أن وفدا برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بدعوة مصرية، "في اطار مباحثات تهدف لوقف الحرب والعدوان ووقف اطلاق النار وصفقة شاملة للتبادل" مع إسرائيل.

المصدر: أ ف ب