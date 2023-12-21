شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يستعرض مع الرئيس الفرنسى العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، فى قصر الإليزيه، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع السعودي نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما حمل الرئيس ماكرون تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.

بدوره، قام وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، بزيارة الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" في البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا، وكان في استقباله وزير القوات المسلحة الفرنسية.

وشهد وزير الدفاع السعودي تمرين الدفاع الجوى بمشاركة عدد من طائرات "الرافال"، واطلع من مركز عمليات الفرقاطة على كيفية إدارة المناورات البحرية والتواصل مع الوحدات الجوية.

ووصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى فرنسا في زيارة رسمية بناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الفرنسيين لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.