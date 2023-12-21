اخبار الخليج

جندي أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر الفيديو قيام الجندي برسم الشعار الأوكراني وكتب عبارة "أمي أنا في غزة"، بالإضافة إلى شعارات إسرائيلية أخرى.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن مقتل 7 أوكرانيين في كمين لـ"كتائب القسام" في الأيام الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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