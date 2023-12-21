جندي أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر الفيديو قيام الجندي برسم الشعار الأوكراني وكتب عبارة "أمي أنا في غزة"، بالإضافة إلى شعارات إسرائيلية أخرى.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن مقتل 7 أوكرانيين في كمين لـ"كتائب القسام" في الأيام الماضية.