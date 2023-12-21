"حزب الله" اللبناني يعلن قصف مستوطنات إسرائيلية بصواريخ "كاتيوشا" ردا على استهداف مدنيين

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب لله"، في بيان له، إن "المقاومة اللبنانية لن تتهاون في إطلاقاً بالمس بالمدنيين، ولن تسمح باستباحة قرى وبلدات الجنوب اللبنانية"، مؤكدا "استمرار دعمة للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".
وأعلن الحزب، في بيان آخر، "استهداف أحراج برانيت برماية صواريخ حارقة رداً على قيام العدو بإحراق حرج الراهب"، مشددا على أنه لن "يتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وسيتعامل بالمثل مع أعمال العدو العدوانية ضده".
أمس, 00:52 GMT
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أمس, 15:45 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.