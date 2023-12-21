شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولية للهجرة": نزوح 300 ألف سوداني من ود مدني بولاية الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 300 ألف سوداني نزحوا بسبب تصاعد القتال في ود مدني بولاية الجزيرة، في موجة جديدة من النزوح واسع النطاق، حيث لجأ أكثر من نصف مليون رجل وامرأة وطفل إلى ولاية الجزيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل الماضي.

وذكر مدير عام المنظمة إيمي بوب: أن هذّه "مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل".

وتابع: "أن تصاعد الصراع والنزوح يؤكدان على الحاجة الملّحة للتوصل إلى حل سلمي ووقف لإطلاق النار واستجابة إنسانية قوية لتجنب كارثة أوسع نطاقًا".

يذكر أن ود مدني هي سلة خبز السودان الزراعية، وتقع في ولاية الجزيرة على بعد 140 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الخرطوم.