الخليج اليوم .. قرقاش: جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن أبو ظبي تبذل جهودا مستمرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس" إن الجهود الإماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة لدرء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة".

وأضاف قرقاش أنه "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته حتى في هذه المرحلة المتأخرة".

وأفادت مصادر دبلوماسية بأنه تم إرجاء التصويت إلى يوم الأربعاء للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح.

ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق الأعمال القتالية في قطاع غزة لإفساح المجال لإدخال المساعدة الإنسانية.

وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله ليوم الثلاثاء ولاحقا للأربعاء لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 464 جنديا في معارك قطاع غزة.