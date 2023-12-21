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الخليج اليوم .. مصادر عبرية: دول الخليج وجهت تحذيرا نهائيا لإسرائيل

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أصدرت دول الخليج حسب القناة N12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عربية إنذارا نهائيا لتلّ أبيب بأنه إذا لم تنته الحرب مع "حماس" الشهر المقبل سيتم تخفيض المساعدات الإنسانية الخليجية لغزة.

وذكرت القناة N12 نقلا عن مصادر عربية أن "دول الخليج بقيادة والإمارات، حذرت من أنه إذا لم يتوقف القتال في شهر يناير، سنضطر إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي ننقلها إلى قطاع غزة".

 

وأضافت المصادر: "إذا كانت النوايا الإسرائيلية هي البقاء في قطاع غزة على المدى الطويل، سيكون من مسؤولية الإسرائيليين والأمريكيين الاهتمام بهذه القضايا"، وأن "ما ترونه في غزة لم يسبق له مثيل في أي مكان في العالم، ونحن نواجه تحديا كبيرا. هناك مئات الأطنان من المواد الغذائية في المستودعات ولا تزال هناك فوضى كبيرة. هم لا يعملون هناك بطريقة منظمة بما فيه الكفاية".

 

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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