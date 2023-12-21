شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، عزم الحكومة على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الادارية وهو ما تجسد فى إجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن التزاماتها فى البرنامج الحكومى.

واستعرض السوداني - خلال لقائه اليوم الخميس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا)- الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والقوى الكبرى مسؤولياتها في وقف هذه المأساة، وبذل المزيد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية الى المنكوبين والضحايا.

وأشار رئيس الوزراء العراقى إلى رغبة بلاده في استمرار التعاون مع المنظمة الدولية وتطوير جميع برامجها التنموية العاملة في البلاد.

ومن جانبها قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، خلال اللقاء، التهنئة باسم المنظمة الدولية لرئيس مجلس الوزراء العراقي بنجاح حكومته في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بوصفها خطوة تعزز الاستقرار وترسخ الحكم الديمقراطي.